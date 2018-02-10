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ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5% годовых.

Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил сам регулятор.

«Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики», — цитирует «Интерфакс» заявление Банка России.

Эти меры помогут сдержать инфляцию на уровне 4%, надеются эксперты. При этом процентные ставки по вкладам останутся положительными.

28 декабря портал iz.ru рассказал, что Центробанк не будет повышать ставку для борьбы с инфляцией в 2018 году, поскольку в этом году она была замедлена хорошим урожаем и крепким курсом рубля.

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