Инфляция в России в январе замедлилась до 0,3%

Индекс потребительских цен в России в январе 2018 года составил 0,3%, против 0,4% в декабре 2017 года, сообщает Росстат.

В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,2% в январе, в то время как в декабре прошлого года данный показатель составлял 2,5%.

В пяти субъектах Российской Федерации было отмечено снижение цен и тарифов.

«Наиболее заметное удешевление товаров и услуг — на 0,3%, отмечалось на потребительском рынке Республики Саха (Якутия) (в результате снижения тарифов на услуги на 1,2%) и Кировской области (где продовольственные товары в среднем стали дешевле на 1,1%, услуги — на 0,1%)», — говорится в сообщении.