Центробанк намерен создать департамент по информационной безопасности

Руководство Центробанка приняло решение о создании департамента информационной безопасности. Об этом заявил зампред ведомства Дмитрий Скобелкин.

По его словам, департамент, созданный внутри ЦБ, станет центром компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы.

«Буквально на днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения — департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет функции отраслевого центра», — приводит его слова «Газета.ру».

Как сообщал портал iz.ru, в первой половине февраля ЦБ сообщил о произведенной им блокировке шести сайтов, занимавшихся фишингом под предлогом продажи билетов на ЧМ-2018.

За 2017 год финрегулятор снял с делегирования 100 ресурсов, с помощью которых распространялось вредоносное программное обеспечение, и около 740 фишинговых ресурсов.