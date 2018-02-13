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Центробанк намерен создать департамент по информационной безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Руководство Центробанка приняло решение о создании департамента информационной безопасности. Об этом заявил зампред ведомства Дмитрий Скобелкин.

По его словам, департамент, созданный внутри ЦБ, станет центром компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы.

«Буквально на днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения — департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет функции отраслевого центра», — приводит его слова «Газета.ру»

Как сообщал портал iz.ru, в первой половине февраля ЦБ сообщил о произведенной им блокировке шести сайтов, занимавшихся фишингом под предлогом продажи билетов на ЧМ-2018.

За 2017 год финрегулятор снял с делегирования 100 ресурсов, с помощью которых распространялось вредоносное программное обеспечение, и около 740 фишинговых ресурсов.

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