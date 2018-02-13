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Сбербанк задумался о продаже своей турецкой «дочки»

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Siegfried Grassegger
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Сбербанк ведет переговоры о продаже дочерней компании DenizBank, подтвердил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, несмотря на санкционные меры и другие трудности, турецкая «дочка» Сбербанка показывает хороший финансовый результат.

При этом Греф отметил, что, несмотря на достаточно комфортные условия работы на турецком рынке, руководству банка поступили «очень выгодные» предложения о продаже активов. Сейчас идут переговоры.

Кто именно может стать новым владельцем DenizBank, Греф не сказал, отметив,​ однако, что предложения поступили «очень выгодные».

В конце января пресс-служба Сбербанка сообщала, что ведет переговоры с Emirates NBD по продаже доли в уставном капитале своей турецкой дочерней компании DenizBank.

DenizBank полностью принадлежит Сбербанку. Он представлен 738 отделениями в 81 турецкой провинции.

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