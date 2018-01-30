Сбербанк подтвердил переговоры по продаже своей турецкой «дочки»

Сбербанк России ведет переговоры с Emirates NBD по продаже доли в уставном капитале своей турецкой дочерней компании DenizBank. Об этом во вторник сообщила пресс-служба российского банка.

«Сбербанк подтверждает, что он приступил к обсуждениям с Emirates NBD возможности покупки доли Сбербанка в уставном капитале DenizBank. Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка», — уточнили в компании. В Сбербнаке подчеркнули, что «о дальнейших шагах будет объявлено только в случае существенных изменений».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не планирует продавать свой бизнес в Турции из-за хороших перспектив развития.

DenizBank полностью принадлежит Сбербанку. Он представлен 738 отделениями в 81 турецкой провинции.

