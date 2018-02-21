ФСБ раскрыла крупное хищение в Малом драматическом театре Петербурга

В Петербурге ФСБ раскрыла хищения в Малом драматическом театре. Деньги, выделенные из бюджета на проектирование новой сцены, украли. Исчезло не менее 45 млн рублей, ряд подозреваемых уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.

Академический Малый драматический театр славится своими спектаклями. Постановки не раз были отмечены высокими профессиональными наградами. Но таких криминальных сцен на этих подмостках еще никто не устраивал.