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Фигурант дела о хищении 211 млн в «Воентелекоме» объявлен в розыск

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Фигурант уголовного дела о хищении 211 млн рублей в компании «Воентелеком» объявлен в международный розыск. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

«Бывший первый заместитель главы Центра анализа электромагнитной совместимости «Воентелекома» Сергей Лучанинов объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи на территории всех государств — членов Интерпола», — сообщил Куренной.

Портал iz.ru писал об аресте в конце прошлого года гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова. Подозреваемый в мошенничестве Давыдов будет находиться под стражей два месяца — до 24 февраля 2018 года.

Следствие подозревает его в хищении около 500 млн рублей при реализации госконтрактов с Минобороны на поставку радиоэлектроники. Уголовное дело было возбуждено в 2013 году.

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