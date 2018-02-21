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В петербургском театре выявлены хищения на сумму 45 млн рублей

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в хищении 45 млн рублей, выделенных из бюджета на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Сообщается, что группой лиц «было похищено и присвоено не менее 45 млн рублей», выделенных на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ведется следствие. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

20 февраля портал iz.ru сообщал об объявлении в международный розыск фигуранта уголовного дела о хищении 211 млн рублей в компании «Воентелеком».

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