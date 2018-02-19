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Глава амурского сельхозпредприятия похитил сои на 2,2 млн рублей

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Руководитель сельскохозяйственного предприятия обвиняется в хищении 40 т сои на общую сумму 2,2 млн рублей в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Сообщается, что сотрудники полиции выявили факт растраты в особо крупном размере в Ивановском районе Амурской области. Руководитель одного из сельхозпредприятий вывез и реализовал 40 т сои на общую сумму более 2,2 млн рублей с использованием своего служебного положения.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Как сообщает «Амурская служба новостей», на зерновом дворе предприятия оказались сломаны весы, поэтому отгрузка продукции осуществлялась путем взвешивания бункера зерноуборочного комбайна. Злоумышленник намеренно уменьшил готовый вес бункера сои, а излишки похитил.

По факту присвоения (растраты), организованного группой лиц, в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом, ему может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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