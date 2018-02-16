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ЦБ РФ сообщил о 40 млн рублей хищений из банкоматов

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Центробанк РФ в прошлом году предотвратил хищения со счетов юридических лиц на 801,5 млн рублей. При этом похищено оказалось около 768,5 млн рублей. Ущерб от действий злоумышленников в отношении банкоматов в прошлом году составил 40 млн рублей, а платёжных терминалов — 2 млн рублей, следует из «Обзора несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год» Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

По данным регулятора, зафиксировано несколько основных способов воздействия на банкоматы и платежные терминалы: подключение к этим аппаратам технических устройств, позволяющих ими управлять, удаленное управление платежным терминалом и банкоматом, в том числе вследствие заражения вредоносным кодом, а также физическое воздействие на них (взлом, взрыв и так далее), говорится в обзоре.

Под несанкционированными операциями со счетов юрлиц понимаются связанные с покушением на хищение денежных средств со счета юридического лица с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) события, отмечается в обзоре ФинЦЕРТ Банка России.

В ЦБ РФ в 2017 году была представлена информация о 841 несанкционированной операции со счетов юрлиц на общую сумму 1,57 млрд рублей. «Из них на долю остановленных операций приходится не менее половины от общего объема денежных средств», — говорится в документе.

В соответствии с приведенной в обзоре сравнительной статистикой, объем предотвращенных хищений составил 801,495 млн рублей.

Для сравнения, в 2016 году объем несанкционированных операций по счетам юрлиц составил 1,89 млрд рублей. Из них остановлено было 1,02 млрд рублей, передает RNS.

Лидерами по количеству несанкционированных операций стали Москва и Московская область. Информация о 79% подобных операций по счетам юрлиц в правоохранительные органы не передавалась.

В обзоре также говорится, что ущерб от действий злоумышленников в отношении банкоматов в прошлом году составил 40 млн рублей, а платёжных терминалов — 2 млн рублей.

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