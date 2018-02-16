ЦБ отозвал лицензию по ОСАГО у «Бин Страхования»

ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у «Бин Страхования» в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Также Банк России ограничил действие «Интач страхования», из-за того что страховщик не исполнил предписания регулятора надлежащим образом, говорится на сайте Центробанка.

Кроме того, ЦБ заявил о приостановлении действие лицензий страховой компании «Селекта». Решение принято в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости.

Ранее сообщалось, что Сбербанк подал в ЦБ РФ предложение об исключении 1,2 тыс. предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, из черных списков.



