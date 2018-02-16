ЦБ предложили исключить подозреваемых в отмывании доходов из черных списков

Сбербанк подал в ЦБ РФ предложение об исключении 1,2 тыс. предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, из черных списков.

«Мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий, и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков», — сообщил «РИА Новости» старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, при этом Сбербанк предупреждает бизнесменов, что если нарушения продолжатся, то банк будет вынужден отказать в обслуживании.

В декабря 2017 года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка, формируемого Росфинмониторингом и Банком России в целях защиты добросовестных клиентов финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что хакерам в 2017 году при первой успешной атаке российского банка через международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT удалось совершить несанкционированные операции на 339,5 млн рублей.