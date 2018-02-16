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Некредитные организации получат доступ к единой биометрической системе

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Некредитные финансовые организации получат доступ к единой биометрической системе (ЕБС) в 2019 году. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ, и подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией.

Таким образом микрофинансовые, страховые и управляющие компании, а также негосударственные пенсионные фонды смогут оказывать услуги гражданам без их посещения офиса компании.

«Механизм удаленной идентификации является универсальным. В рамках второго этапа к ЕБС подключатся некредитные финансовые организации», — пояснил «Известиям» источник в ЦБ.

Соответствующие поправки в закон об удаленной идентификации, подписанный президентом 29 декабря 2017 года, будут внесены в ближайшее время. Сама система заработает 31 июля 2018 года и будет доступна на первом этапе только банкам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Некредитные финансовые организации начнут использовать биометрию

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