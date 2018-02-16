Банки начнут сами рассчитывать совокупный долг заемщиков

Российские банки должны определиться с вариантом расчета совокупной долговой нагрузки (DTI) заемщиков. Такое требование выдвинул Центробанк. «Известия» провели опрос и выяснили, что большинство банкиров выступают за самостоятельный расчет показателя.

Опрос топ-100 кредитных организаций показал, что большинство российских банков, в том числе Бинбанк, «Зенит», Локо-банк, «Ак Барс», Росгосстрах-банк, склоняются к варианту самостоятельного расчета долговой нагрузки заемщиков на основании данных бюро кредитных историй. Такой вариант предлагают в Сбербанке.

«Вариант, предложенный Сбербанком, минимизирует риск искажения информации. Кредитные организации склонны больше доверять собственным алгоритмам, а не получать данные из «черного ящика». Банк агрегирует информацию из разных бюро, сам удаляет дубликаты и рассчитывает поведенческие метрики клиента», — рассказал «Известиям» начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов.

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Долги россиян очистят от искажений в кредитной истории