Муж директора детсада в Югре «заработал» 1 млн рублей на должности сторожа

Значившийся сторожем муж директора детского сада в Ханты-Мансийске «заработал» 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Югре, женщина устроила своего мужа в детское учреждение сторожем фиктивно. Это позволило мужчине получить 1 млн рублей.

«Установлено, что руководитель одной из организации дошкольного образования номинально трудоустроила своего супруга на должность сторожа. Мужчина получал заработную плату, при этом свои служебные обязанности он не исполнял <…> Сумма ущерба составила 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

5 февраля портал iz.ru сообщал, что воспитательница детсада в Самаре заставляла детей мыть туалеты во время тихого часа. В настоящее время педагог уволилась по собственному желанию.