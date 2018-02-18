СК назвал предварительную причину смерти ребенка в московском детсаду

Причиной смерти ребенка в детском саду в «новой Москве» предположительно стала сердечная дисфункция. Распространенная в СМИ информация о том, что девочка погибла от переохлаждения, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба СК РФ.

В расследовании принимали участие опытные судебные медэксперты. Они не нашли признаков переохлаждения организма, а также внутренних или внешних травм у ребенка.

«Следственный комитет России обращается к представителям СМИ с просьбой не тиражировать недостоверную, непроверенную, неточную информацию, тщательно взвешивать каждое слово, особенно если речь идет о происшествиях с участием детей», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 16 февраля в детском саду в городе Московском. Ряд СМИ распространил информацию, что воспитательница якобы забыла ребенка на улице во время прогулки, что привело к переохлаждению.

Помимо этого, отец погибшей утверждал, что ребенок жаловался на педагогов и приходил из детсада с синяками.