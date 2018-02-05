Заставлявшая детей мыть туалеты воспитательница уволилась в Самаре

Воспитательница детсада в Самаре, где детей заставляли мыть туалеты во время тихого часа, уволилась из учреждения по собственному желанию. Заведующая была привлечена к дисциплинарной ответственности, ей объявлен выговор, сообщил прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев.

«В адрес департамента образования было внесено представление, оно удовлетворено», — цитирует прокурора ТАСС.

Он уточнил, что представители СК РФ проводили по данному инциденту проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Инцидент произошел в детском саду № 260 в Кировском районе города в декабре 2017 года. Ребенок рассказал родителям, что он и другой мальчик мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя. В результате проверки прокуратуры слова ребенка нашли подтверждение.