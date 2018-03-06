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Готовившие теракты сторонники ИГ задержаны в Дагестане

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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Махачкале пятерых сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые занимались вербовкой населения и подготовкой терактов на Северном Кавказе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена деятельность ячейки сторонников международной террористической организации ИГ, причастных к вербовке радикально настроенных жителей Республики Дагестан и переправке их в Сирию для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций», –– приводит ТАСС заявление ФСБ.

В ходе спецоперации 5 марта были задержаны организатор ячейки ИГ и четверо его сообщников.

По данным ФСБ, подозреваемые успели склонить к выезду из РФ и участию в боевых действиях в Сирии не менее четырех граждан. Также у задержанных обнаружено множество взрывчатки и оружия, которые были заготовлены для совершения терактов на Северном Кавказе,

«Изъяты значительное количество взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы, незаконно приобретенные для террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе», –– добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

В середине февраля сообщалось, что Московский окружной военный суд вынес приговор шестерым сторонникам ИГ, готовившим теракт в Подмосковье. Все подсудимые, являющиеся гражданами Таджикистана, были признаны виновными и приговорены к заключению сроком от 12 до 16 лет.

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