Задержанный в США сторонник ИГ оказался бывшим морпехом

26-летний американец Эверитт Аарон Джеймсон, подозреваемый в подготовке теракта в Сан-Франциско в рождественские праздники, ранее служил в Корпусе морской пехоты США. Молодой человек является сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Установлено, что Джеймсон размещал в соцсетях фото терактов в США и письменно обвинил американское общество в том, что оно «позволило Трампу отдать Иерусалим Израилю», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сюжет телеканала CBS.

ФБР задержало подозреваемого 22 декабря, при обыске у него дома найдены взрывчатка и огнестрельное оружие.

Как сообщал iz.ru, Дональд Трамп пообещал ужесточить наказание за совершение террористических актов.