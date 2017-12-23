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Задержанный в США сторонник ИГ оказался бывшим морпехом

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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26-летний американец Эверитт Аарон Джеймсон, подозреваемый в подготовке теракта в Сан-Франциско в рождественские праздники, ранее служил в Корпусе морской пехоты США. Молодой человек является сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Установлено, что Джеймсон размещал в соцсетях фото терактов в США и письменно обвинил американское общество в том, что оно «позволило Трампу отдать Иерусалим Израилю», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сюжет телеканала CBS.

ФБР задержало подозреваемого 22 декабря, при обыске у него дома найдены взрывчатка и огнестрельное оружие.

Как сообщал iz.ru, Дональд Трамп пообещал ужесточить наказание за совершение террористических актов.

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