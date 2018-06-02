Коалиция во главе с США ударила по мирным жителям в Сирии

Новый авиаудар по мирным жителям в Сирии нанесла международная коалиция во главе с США, по данным СМИ Сирийской Республики, погибли восемь членов одной семьи.

Национальное сирийское агентство SANA уточняет, что погибшие жили в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке.

Новостной портал «Сурия аль–Эн» передает, что коалиция нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор, приводя те же данные о жертвах — погибли менее восьми мирных сирийцев, отмечает «Федеральное агентство новостей».

24 мая по меньшей мере 12 человек погибли в Сирии результате авиаударов коалиции США, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека. В феврале коалиция атаковала населенные пункты аль-Шаафа и Дхарат Аллони. Погибли 29 мирных жителей, ранены были десятки человек.