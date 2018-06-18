Госдеп США возобновил финансирование сирийских «Белых касок»

Госдепартамент США и американское агентство по международному развитию выделят около $6,6 миллиона на финансирование организации «Сирийская гражданская оборона», более известной как «Белые каски». Об этом сообщается на сайте правительственного ведомства.

Отмечается, что часть этих средств также пойдет механизму ООН по расследованию преступлений в Сирии (UN’s International, Impartial and Independent Mechanism).





По словам официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, слова которой приводятся в сообщении, президент США Дональд Трамп принял такое решение, чтобы спонсировать «жизненно важные спасательные операции» «Белых касок». Она отметила, что с начала сирийского конфликта члены организации спасли более 100 тысяч жизней, включая «жертв химических атак Асада». Также Науэрт обвинила правительственную сирийскую и российскую авиацию в нанесении преднамеренных ударов по членам «Белых касок».

4 мая Госдепартамент США объявил о прекращении финансирования действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски», бюджет которой на треть состоял из американских правительственных денег. В середине месяца глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс призвал незамедлительно восстановить финансирование «Белых касок» в Сирии на фоне ракетных ударов по Израилю.

Частная добровольческая организация «Белые каски», действующая в Сирии, базируется в Великобритании. Ее представители неоднократно выступали с утверждениями, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. Организация распространяла сообщения и сфабрикованные видеоролики о якобы применении в сирийском городе Дума химического оружия. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон при обследовании города не нашли следов химатаки.