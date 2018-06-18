Прямой эфир

Пентагон опроверг нанесение коалицией удара по Сирии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиация США и международной антитеррористической коалиции не наносила ударов по району вблизи города Бу-Кемаль в Сирии. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Победа без конца
Что мешает преодолению сирийского кризиса, несмотря на военные успехи

«Мы (США или коалиция) не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале», –– цитирует его ТАСС.

Ранее 18 июня сирийское агентство САНА сообщило, что коалиция во главе с США атаковала позиции правительственных войск Сирии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Бу-Кемаля.

По данным журналистов, погибли несколько военнослужащих.

В то же время издание News Executive сообщило, что авиаудар наносился по позициям «Хезболлы» и иранских военнослужащих.

Однако информация подтверждена не была.

4 июня коалиция во главе с США начала вторую фазу зачистки границы Сирии и Ирака от террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны предупредило о готовящейся провокации в Дейр-эз-Зоре
СМИ сообщили о гибели 12 гражданских от удара коалиции в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017