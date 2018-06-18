Пентагон опроверг нанесение коалицией удара по Сирии

Авиация США и международной антитеррористической коалиции не наносила ударов по району вблизи города Бу-Кемаль в Сирии. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«Мы (США или коалиция) не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале», –– цитирует его ТАСС.

Ранее 18 июня сирийское агентство САНА сообщило, что коалиция во главе с США атаковала позиции правительственных войск Сирии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Бу-Кемаля.

По данным журналистов, погибли несколько военнослужащих.

В то же время издание News Executive сообщило, что авиаудар наносился по позициям «Хезболлы» и иранских военнослужащих.

Однако информация подтверждена не была.

4 июня коалиция во главе с США начала вторую фазу зачистки границы Сирии и Ирака от террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).