Прямой эфир

Генсек ООН призвал к прекращению военной эскалации в Сирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все стороны немедленно прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии.

В заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика говорится, что Гутерриш «настоятельно просит все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международному гуманитарному праву, включая защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры», передает «Газета.ру».

В заявлении отмечается, что наземные наступления и воздушные бомбардировки привели к тому, что тысячам мирных жителей пришлось покинуть свои дома и направиться к иорданской границе. Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда была достигнута в Гамбурге 7 июля 2017 года.

22 июня под обстрел в Сирии попали американские военные советники. 15 июня Госдеп выразил обеспокоенность тем, что войска официального Дамаска нарушают договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. Президент Сирии Башар Асад возложил ответственность за продолжение войны в Сирии на страны Запада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США вышли из Совета ООН по правам человека
Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017