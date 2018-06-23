Генсек ООН призвал к прекращению военной эскалации в Сирии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все стороны немедленно прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии.

В заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика говорится, что Гутерриш «настоятельно просит все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международному гуманитарному праву, включая защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры», передает «Газета.ру».

В заявлении отмечается, что наземные наступления и воздушные бомбардировки привели к тому, что тысячам мирных жителей пришлось покинуть свои дома и направиться к иорданской границе. Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда была достигнута в Гамбурге 7 июля 2017 года.

22 июня под обстрел в Сирии попали американские военные советники. 15 июня Госдеп выразил обеспокоенность тем, что войска официального Дамаска нарушают договоренности о зонах деэскалации на юго-западе Сирии. Президент Сирии Башар Асад возложил ответственность за продолжение войны в Сирии на страны Запада.