Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Асамблее ООН.

По его словам, «если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15—16 лет», передает «РИА Новости».

По словам главы Турции, у него с Путиным хорошие отношения, что проявилось при проведении Анкарой операции «Оливковая ветвь» против курдов на севере Сирии, а также переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.

Эрдоган ранее призвал к реформированию Совета Безопасности ООН. Он обратил внимание, что проблемы в деятельности ООН не позволяют всемирной организации противостоять насущным проблемам, в том числе палестино-израильскому конфликту.

24 июня в Турции пройдут досрочные президентские выборы. Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже ранее обвинил правящую партию в имитации борьбы с Израилем.



