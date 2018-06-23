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Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ООН

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Асамблее ООН.

По его словам, «если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15—16 лет», передает «РИА Новости».

По словам главы Турции, у него с Путиным хорошие отношения, что проявилось при проведении Анкарой операции «Оливковая ветвь» против курдов на севере Сирии, а также переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.

Эрдоган ранее призвал к реформированию Совета Безопасности ООН. Он обратил внимание, что проблемы в деятельности ООН не позволяют всемирной организации противостоять насущным проблемам, в том числе палестино-израильскому конфликту.

24 июня в Турции пройдут досрочные президентские выборы. Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже ранее обвинил правящую партию в имитации борьбы с Израилем.

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