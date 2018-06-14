Турция предложила России вместе производить С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно производить зенитно-ракетные комплексы С-500.

«Я сделал предложение Путину совместно производить С-500», –– приводит слова Эрдогана телеканал A Haber.

При этом в интервью 24 TV президент Турции не стал уточнять, когда именно состоялся разговор и дал ли ответ президент России.

Также Эрдоган рассказал о грядущих поставках в Турцию российских С-400, договор о покупке которых Анкара заключила с Москвой в 2017 году.

«Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500», –– цитирует турецкого лидера ТАСС.

Система С-500 «Прометей» придет на смену С-400. Они предназначены для одновременного обнаружения и перехвата до 10 баллистических сверхзвуковых целей, а также уничтожения боевых блоков гиперзвуковых ракет. Первые комплексы поступят на вооружение в 2020 году.