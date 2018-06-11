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Американский журнал восхитился российской ЗРС С-500

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российская зенитно–ракетная система (ЗРС) С–500 не имеет мировых аналогов, является одной из приоритетных разработок в РФ и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата.

Противоракетный «Прометей»
В России началось производство новой системы противоракетной обороны

Об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье, посвященной С–500, эксперты рассказывают о недавних испытаниях ЗРС, проведенных Москвой. Оказалось, что система успешно выполнила задания на ранее казавшихся невозможными расстояниях, рассказали журналистам источники в оборонном комплексе США.

Отмечается, что С-500 успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (более 480 км – ред.). Это на 50 миль больше расстояния, которое может преодолеть любая другая система подобного рода.

Аналитики NI приводят данные, согласно которым система использует несколько типов ракет в зависимости от расстояния и уровня потенциальной угрозы. Эксперты высказывают мнение, что ЗРС С-500 способна сбивать объекты на высоте до 200 километров и ориентироваться на самолеты-невидимки.

В конце мая разведка США сообщила об успешных испытаниях С-500.

ЗРС С-500 («Прометей») создана как замена С-400. Ее поставки в войска начнутся в 2020 году. Главная задача этой системы является борьба с баллистическими ракетами. Такие зенитные ракетные комплексы способны засечь цель на расстоянии до 2 тыс. км и могут поражать боеголовки межконтинентальных ракет.

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