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Разведка США сообщила об успешных российских испытаниях С-500

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Американская разведка установила, что Россия успешно испытала новейшую зенитную ракетную систему С-500.

Противоракетный «Прометей»
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Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведывательных сообществах США, С-500 поразила цель на расстоянии 481,2 км, что более чем на 80 км превосходит дальность поражения цели в ходе испытаний схожих систем.

ЗРС С-500 («Прометей») создана как замена С-400. Ее поставки в войска начнутся в 2020 году. Главная задача этой системы является борьба с баллистическими ракетами. Такие зенитные ракетные комплексы способны засечь цель на расстоянии до 2 тыс. км и могут поражать боеголовки межконтинентальных ракет.

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