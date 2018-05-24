Разведка США сообщила об успешных российских испытаниях С-500

Американская разведка установила, что Россия успешно испытала новейшую зенитную ракетную систему С-500.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведывательных сообществах США, С-500 поразила цель на расстоянии 481,2 км, что более чем на 80 км превосходит дальность поражения цели в ходе испытаний схожих систем.

ЗРС С-500 («Прометей») создана как замена С-400. Ее поставки в войска начнутся в 2020 году. Главная задача этой системы является борьба с баллистическими ракетами. Такие зенитные ракетные комплексы способны засечь цель на расстоянии до 2 тыс. км и могут поражать боеголовки межконтинентальных ракет.