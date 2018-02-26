В Нижнем Новгороде запустили производство ЗРК С-500 и С-400

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 и С-400 начали производить на Нижегородском машиностроительном заводе, созданном по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете «Коммерсант».

«Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу», — сказал он.

По словам Рогозина, аналогичный завод построили и в Кирове. Ожидается, что проектная мощность по производству одних только перспективных ЗРС составит тысячи ракет в год.

Также вице-премьер рассказал, что Путин подписал новую госпрограмму вооружения страны, которая предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн — на синхронизацию.