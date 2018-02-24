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Эквадор не исключил покупку оружия у РФ в этом году

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Фото: Global Look Press/Craig Lovell
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Эквадор намерен в 2018 году купить вертолеты и винтовки через международный тендер, в котором может поучаствовать и Россия, заявил министр обороны страны Патрисио Самбрано.

«Мы планируем приобрести кое-какие военные орудия… от вертолетов до винтовок, но у нас нет планов в отношении какой-либо страны. Когда у нас будут ресурсы, мы проведем международный тендер, в котором могут принять участие все страны, в том числе Россия», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что у Эквадора и РФ есть двусторонние отношения и обязательства в военной сфере.

В 2017 году Россия поставила вооружений на сумму около $15 млрд. Одна из масштабных сделок — это поставка Турции четырех дивизинов С-400. Покупка обошлась натовской стране в $2,5 млрд.

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