Эквадор не исключил покупку оружия у РФ в этом году

Эквадор намерен в 2018 году купить вертолеты и винтовки через международный тендер, в котором может поучаствовать и Россия, заявил министр обороны страны Патрисио Самбрано.

«Мы планируем приобрести кое-какие военные орудия… от вертолетов до винтовок, но у нас нет планов в отношении какой-либо страны. Когда у нас будут ресурсы, мы проведем международный тендер, в котором могут принять участие все страны, в том числе Россия», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что у Эквадора и РФ есть двусторонние отношения и обязательства в военной сфере.

В 2017 году Россия поставила вооружений на сумму около $15 млрд. Одна из масштабных сделок — это поставка Турции четырех дивизинов С-400. Покупка обошлась натовской стране в $2,5 млрд.