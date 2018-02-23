Страйкбол: игра в войну. Видео 360°

Страйкбол — военно-спортивная игра. В качестве оружия в ней используются реалистичные копии боевого стрелкового оружия, стреляющие пластиковыми шариками. Игра ведется на честность — до первого попадания.

Страйкбол часто представляет собой реконструкцию каких-либо военно-исторических событий. Проводится на полигонах, в которых условно обозначаются различные объекты.

Игра помогает развить тактические навыки, вырабатывает выносливость и меткость, укрепляет командный дух и повышает коммуникабельность.