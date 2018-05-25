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CNBC сообщил о поражении целей на расстоянии 481 км российскими ЗРС С-500

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Россия провела успешные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в разведке США.

Оружие новейшего поколения поразило цель на расстоянии 481 км, что дальше, чем во время предыдущих подобных тестов, на 80 км.

«Система С-500 расширит возможности Кремля в нанесении точных ударов по нескольким целям», — цитирует «Ридус» слова источника.

Он уточнил, что по утверждению российской стороны С-500 способны перехватывать беспилотные летательные аппараты, сверхзвуковые ракеты и такие военные самолеты, как F-22 и F-35. Новейшие ЗРС также способны поражать цели в ближнем космосе — на расстоянии почти 100 км над поверхностью Земли.

Комплексы могут в определенных пределах сбивать баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты на среднем участке и на конечном участке траектории. ЗРС способны обеспечивать прикрытие промышленных объектов, приоритетных стратегических целей, крупных городов и даже отдельных регионов.

Президент России Владимир Путин представил новые виды вооружения, в том числе, авиационные ракетные комплексы «Кинжал», ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и ракетные комплексы «Сармат», ракетный комплекс «Авангард», 1 марта во время послания Федеральному Собранию.

По словам главы государства, «Авангард» должен поступить в войска в 2019 году, а «Сармат» — в 2020 году.

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