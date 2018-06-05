Дислоцированные в Крыму С–400 усилят дивизионом «Панцирь–С1»

Соединение противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму доукомплектуют в текущем году зенитно-ракетным дивизионом «Панцирь-С1». Об этом во вторник, 5 июня, заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

«Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему «Триумф», — напомнил он, передает «РИА Новости».

«Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона «Панцирь-С1», который входит в состав соединения», — добавил Севостьянов, отметив, что в нем может насчитываться от 12 до 18 боевых машин, передает РЕН ТВ.

В апреле российские военные показали обороняющие Крым систему противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».

13 января ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400 «Триумф».

С-400 — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Комплекс разработан научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерацией в 2007 году.

Ракетно-пушечный комплекс ближнего действия «Панцирь» разработан и выпускается тульским КБ приборостроения, он поражает цели на расстоянии 20 км и на высоте от 0 до 15 км.