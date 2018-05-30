СМИ узнали о сделке по поставке Индии С-400 на $6 млрд

Переговоры по сделке о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» завершили Россия и Индия. Сумма сделки составит 400 млрд индийских рупий, что составляет $5,93 млрд.

Как пишет в среду, 30 мая, The Economic Times со ссылкой на официальные источники, С-400 будут поставлены Москвой для индийских военно-воздушных сил.

Автор статьи уточняет, что и Россия, и Индия, разрабатывают варианты обхода санкций США, которые Белый дом может ввести в отношении компаний и государств, заключающих сделки с оборонными структурами России.

По данным издания, объявлено о сделке будет перед переговорами президента России Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди, намеченными на октябрь, добавляет РЕН ТВ.

В конце прошлого года сообщалось, что контракт на поставку в Индию С-400 «Триумф» в ближайшее время может быть подписан.

Накануне сообщалось, что Вашингтон разочарован решением властей Индии купить у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», но введение санкций в отношении страны на данном этапе маловероятно.

«Триумф» способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. У России уже есть контракты на поставку систем С-400 в Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.