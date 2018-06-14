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США отговаривают Турцию от покупки российских С-400 из-за «технических рисков»

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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США полагают, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создаст технические риски для вооруженных сил страны. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гоффус.

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Он отметил, что Вашингтон предпочел бы, чтобы Анкара отказалась от приобретения данного вида вооружения у Москвы.

«Мы не думаем, что приобретение С-400 пойдет на пользу. Мы считаем, что они [эти системы] представляют технические риски, и мы работаем над оценкой этих рисков. Мы бы предпочли, чтобы они не приобретали С-400», –- цитирует Гоффуса ТАСС.

При этом в ходе своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне он назвал Турцию суверенным государством, которое пытается удовлетворить оборонные потребности.

Россия и Турция подписали контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Это оружейное соглашение стало крупнейшим в истории двух стран.

Поставки планируется начать в марте 2020 года.

Вашингтон неоднократно выражал недовольство покупкой российских ПВО страной НАТО и даже обещал ввести санкции против Анкары и отказаться продавать Турции истребители F-35. Несмотря на это турецкие власти отказались аннулировать договор.

В мае Турция пригрозила США ответом на санкции.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки.

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