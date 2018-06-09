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Турецкий министр объяснил беспокойство США из-за закупки С-400

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Планы Анкары купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 вызывают у США беспокойство, так как радары этих ЗРК способны засечь истребители F-35 и другое вооружение НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Глава минобороны добавил, что турецкая сторона дала американцам гарантии, что никакого риска и угрозы для них нет и не будет, передает Anadolu.

8 июня глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что покупка российских С-400 необходима стране для обеспечения национальной безопасности, так как сейчас у всех соседних государств есть ракеты и Турция в случае обострения отношений не сможет ответить на удар. Таким образом, ЗРК позволят укрепить внешнюю независимость страны.

7 июня дипломатические источники сообщили об отказе Турции разорвать контракт на поставку С-400 по требованию Соединенных Штатов, несмотря на последовавшие ранее заявления о возможном введении санкций.

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