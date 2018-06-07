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Турция отказала США разорвать с Россией контракт на поставку С-400

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Турция отвергла требование США аннулировать соглашение с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Об этом 7 июня сообщает ежедневная турецкая газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Главным требованием Вашингтона к Анкаре было аннулирование покупки С-400, потому что это может привести к санкциям против Турции.

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Турецкие официальные лица отвергли это требование, пишет издание. Они подчеркнули, что системы закупят и развернут, поскольку они нужны Турции.

«Все окружающие нас страны имеют ракетные системы. Представьте себе, если наши отношения с Ираном ухудшатся из-за Сирии, и они запустят ракеты по нам. Как Турция сможет защитить себя?», — рассказал собеседника газеты.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции в отношении Турции за покупку Анкарой российских С-400.

При этом 2 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон выполнять обязательства по контракту на поставку истребителей F-35.

Впервые Минобороны Турции приняло решение приобрести 100 истребителей F-35 в 2006 году. Тогда стоимость этой партии вооружения оценивалась в $10 млрд.

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