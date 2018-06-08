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В Турции заявили о необходимости российских С-400 для безопасности

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Турции остро необходима закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил министр обороны страны Сулейман Сойлу.

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По его словам, это связано не с политикой, а с интересами национальной безопасности. Он считает, что приобретение у России ЗРК укрепит турецкую ПВО, позволит устранить вероятную зарубежную угрозу и укрепит независимость страны, передает агентство «Анадолу».

В данный момент Турция, как утверждает министр, не может отразить ракетный удар. Он заявил, что страны, которые отказались поставлять республике системы ПВО, стремятся подорвать ее военный потенциал.

Сойлу также заявил, что заявления мирового сообщества о готовности совместно бороться с терроризмом — фальшь. По его словам, доказательством тому служит тот факт, что многие государства поддерживают курдов и беглого проповедника Фетхуллаха Гюллена, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году.

7 июня дипломатические источники сообщили, что Турция отказалась по требованию США аннулировать соглашение с Россией о поставке С-400. В Анкаре заявили, что эти комплексы нужны для защиты страны, так как у соседних государств подобное оружие есть, и, если, например, отношения с Ираном ухудшатся из-за Сирии, страна не сможет держать оборону.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и заблокировать поставки стране истребителей F-35. 

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