Эрдоган призвал США к выполнению обязательств по поставкам F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон выполнять обязательства по контракту на поставку истребителей F-35.

«Мы говорим, что США являются нашим стратегическим партнером. Но стратегический партнер не должен предлагать нам стучаться в другие двери. Нас не интересует, что сказал сенат. Нас интересует только одно (поставки F-35. — Ред.)», — передает его слова RT.

Впервые министерство обороны Турции приняло решение приобрести 100 истребителей F-35 в 2006 году. Тогда стоимость этой партии вооружения оценивалась в $10 млрд.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Анкара примет ответные меры в отношении США. Позже министр сообщил, что если Вашингтон не поставит Турции F-35, то она удовлетворит свои нужды в подобных самолетах «в другом месте».