Эрдоган сообщил о готовности Анкары применить С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны применить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в случае необходимости.

Президент Турции отметил, что Анкара покупает у России ЗРК не для того, чтобы «просто отвезти на склад».

«Это оборонные системы, что мы будем без них делать? Что, мы опять должны положиться на США?» — поинтересовался Эрдоган во вторник, 12 июня, передает газета Hurriyet.

По его словам, Анкара несколько лет просила подобные системы ПВО у Вашингтона, однако получила отказ.

«Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они сказали, что пойдут на совместное производство, также нам были предложены хорошие условия предоставления займа», — отметил Эрдоган.

В декабре 2017 года представители турецкого и российского оборонного комплекса подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400. Анкара покупает две батареи комплекса, обслуживать которые будет турецкий персонал.

7 июня дипломатические источники сообщили, что Турция отказалась по требованию США аннулировать соглашение с Россией о поставке С-400. В Анкаре заявили, что эти комплексы нужны для защиты страны, так как у соседних государств подобное оружие есть, и, если, например, отношения с Ираном ухудшатся из-за Сирии, страна не сможет обороняться.

В мае Турция пригрозила США ответом на санкции в связи с поставками С-400.