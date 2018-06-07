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Турция отвергла призыв США отменить сделку по покупке С–400

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Анкара отвергла требование Вашингтона об отмене сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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Об этом пишет местная пресса, ссылаясь на неназванные источники в дипломатической среде, пишет ТАСС.

Переговоры на дипломатическом уровне между Вашингтоном и Анкарой ведутся несколько месяцев, требованием американцев было «аннулирование сделки», говорится в сообщении.

Турецкая сторона отклонила это требование.

«Представьте себе, если, например, из-за Сирии ухудшатся отношения с Ираном, и они выпустят по нам ракеты. Как Турция сможет защитить себя?» — поинтересовались турецкие дипломаты у американских коллег, отметив, что Анкара нуждается в С-400.

В ответ в США намекнули, что по меньшей мере «Турция не должна использовать С-400 даже в случае их приобретения у России», Анкара назвала подобные ожидания нереалистичными. Однако турки отклонили быструю доставку С-400, рассчитанную на девять месяцев и предложенную Россией, и выбрали 19-месячный вариант.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Анкара примет ответные меры в отношении США.

Позже министр сообщил, что если Вашингтон не поставит Турции F-35, то она удовлетворит свои нужды в подобных самолетах «в другом месте».

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