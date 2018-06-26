СМИ сообщили о падении израильских ракет близ аэропорта Дамаска

Две израильские ракеты упали недалеко от аэропорта сирийского Дамаска. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийский телеканал.

Как сообщил источник в силах безопасности Сирии агентству «РИА Новости», одновременно с ракетным обстрелом вблизи аэропорта сирийские ПВО перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра вблизи израильской границы.

По словам источника, известно, что в то же время боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), выпустили несколько ракет из пригорода Эль-Кунейтры по позициям сирийской армии.

По данным ТАСС, ракеты поразили склад оружия, который мог принадлежать ливанской шиитской партии «Хезболлах».