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СМИ сообщили о падении израильских ракет близ аэропорта Дамаска

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Фото: TASS/ZUMA/Ammar Safarjalani
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Две израильские ракеты упали недалеко от аэропорта сирийского Дамаска. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийский телеканал.

Как сообщил источник в силах безопасности Сирии агентству «РИА Новости», одновременно с ракетным обстрелом вблизи аэропорта сирийские ПВО перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра вблизи израильской границы.

По словам источника, известно, что в то же время боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), выпустили несколько ракет из пригорода Эль-Кунейтры по позициям сирийской армии.

По данным ТАСС, ракеты поразили склад оружия, который мог принадлежать ливанской шиитской партии «Хезболлах».

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