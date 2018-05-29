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Израиль дал согласие на размещение сирийских войск у своей границы

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Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
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Израиль согласился, чтобы сирийская армия разместила войска у северной границы государства, об этом Второму каналу израильского телевидения рассказал неназванный высокопоставленный источник.

По собственному желанию
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Договором предусмотрено, что правительственные силы президента Сирии Башара Асада займут позиции у израильской границы.

«Взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и «Хезболлы», — приводит сообщение «РИА Новости». Подчеркивается, что переговоры представителей Израиля и Сирии велись при участии Москвы.

Во вторник, 29 мая, это сообщение прокомментировал замглавы российского МИДа Михаил Богданов. Дипломат отметил, что ему неизвестно о подобной договоренности между Россией и Израилем

«Я не знаю о такой договоренности», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

8 мая Израиль привел войска на северной границе страны в состояние повышенной готовности. 

В распространенном Армией обороны Израиля коммюнике сообщается, что такое решение было принято после выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии.

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