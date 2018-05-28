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Министры обороны Израиля и России встретятся в Москве

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг, 31 мая, встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Израиля.

По данным ведомства, стороны на прошлой неделе в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече. При этом содержание переговоров, которые проведут на фоне растущей обеспокоенности в Израиле военным присутствием Ирана в соседней Сирии, в министерстве не уточнили.

Ранее Авигдор Либерман заявил, что израильские власти не заинтересованы в оккупации территории Сирии, однако намерены противостоять попыткам Ирана превратить эту страну в линию фронта против себя.

В ночь на 10 мая иранские силы «Аль-Кудс» в Сирии выпустили около 20 ракет в направлении подконтрольной Израилю части Голанских высот. В ответ израильские ВВС нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в 40 км от Дамаска в районе Хан-Арнаб (провинция Эль-Кунейтра) у подножия Голанских высот.

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