Министры обороны Израиля и России встретятся в Москве

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг, 31 мая, встретится в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Израиля.

По данным ведомства, стороны на прошлой неделе в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече. При этом содержание переговоров, которые проведут на фоне растущей обеспокоенности в Израиле военным присутствием Ирана в соседней Сирии, в министерстве не уточнили.

Ранее Авигдор Либерман заявил, что израильские власти не заинтересованы в оккупации территории Сирии, однако намерены противостоять попыткам Ирана превратить эту страну в линию фронта против себя.

В ночь на 10 мая иранские силы «Аль-Кудс» в Сирии выпустили около 20 ракет в направлении подконтрольной Израилю части Голанских высот. В ответ израильские ВВС нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в 40 км от Дамаска в районе Хан-Арнаб (провинция Эль-Кунейтра) у подножия Голанских высот.