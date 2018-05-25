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В Минобороны рассказали о разведке у границ России за последнюю неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За последнюю неделю иностранные летательные аппараты 14 раз вели разведку у границ России.

Как сообщает газета «Красная звезда», являющаяся официальным печатным издание Минобороны РФ, российским летчикам пришлось семь раз подниматься на переход иностранных воздушных судов. Нарушений границ не допущено. 

Ранее стало известно, что 22 мая стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W совершил многочасовой полет рядом с Калининградской, Псковской и Ленинградской областями. 

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