Британский военный самолет провел разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W совершил многочасовой полет у российских границ. Во вторник, 22 мая, он пролетел рядом с Калининградской, Псковской и Ленинградской областями.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, самолет летел из Литвы в сторону Эстонии. На обратном пути он осуществил несколько пролетов около северной границы Калининградской области, после чего вернулся на свою базу.

На прошлой неделе у границ России было зафиксировано 14 иностранных летательных аппаратов и три корабля, которые проводили разведку. Российские самолеты выполнили восемь вылетов для перехвата и сопровождения летательных аппаратов.