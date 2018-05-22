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Британский военный самолет провел разведку у границ России

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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt Si Pugsley RAF/MOD
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Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W совершил многочасовой полет у российских границ. Во вторник, 22 мая, он пролетел рядом с Калининградской, Псковской и Ленинградской областями.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, самолет летел из Литвы в сторону Эстонии. На обратном пути он осуществил несколько пролетов около северной границы Калининградской области, после чего вернулся на свою базу.

На прошлой неделе у границ России было зафиксировано 14 иностранных летательных аппаратов и три корабля, которые проводили разведку. Российские самолеты выполнили восемь вылетов для перехвата и сопровождения летательных аппаратов.

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