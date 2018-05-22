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Израиль обвинил Сирию в применении ПВО против своих самолетов

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Сирийская противовоздушная оборона выпустила более сотни ракет по израильским самолетам, когда они бомбили объекты иранского военного присутствия в Сирии 10 мая, заявил командующий военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.

«В ходе… налета более 100 ракет «земля–воздух» были выпущены по нашим самолетам», — сказал Норкин, выступая на конференции в Герцлии. Его слова передает «РИА Новости».

В ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли массированный удар по военным целям в Сирии, выпустив в общей сложности порядка 70 ракет различных типов. В ударе участвовали 28 израильских самолетов.

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