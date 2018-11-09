Made in China, эволюция: как молодежь изменила восприятие китайских брендов

Рождественские распродажи, которые начинаются с «черной пятницы», не первый год теснит Всемирный день шоппинга, 11 ноября. В России он проходит уже в пятый раз. В прошлом году главный китайский маркетплейс AliExpress за первые 11 секунд акции продал товаров на $15 млн. Сейчас, когда смартфоны китайских производителей оказались в лидерах, многие предпочитают не ждать и «киберпонедельника». Как космический спутник поможет сэкономить, где на улицах можно встретить товары с маркетплейса и чем российская молодежь помогла китайским смартфонам, читайте в материале.

Космическая программа лояльности

Следи за «банкой с конфетами» в космосе и получай скидки — китайская корпорация решила не ограничиваться привычными купонами и акциями в День холостяков. День распродаж 10 лет назад встал в один ряд с «черной пятницей» и «киберпонедельником». В преддверии скидочных дней компания AliExpress (входит в Alibaba Group) запустила мини-космическую станцию Candy Jar — отсюда и «банка с конфетами» в переводе с английского. Кроме того, специалисты вывели на орбиту спутник Tmall International, названный по имени еще одного маркетплейса — Alibaba Group.

Поучаствовав в «космической программе», покупатели смогут купить товары еще дешевле. В мобильном приложении 10 ноября, в первый день акции «11.11», откроется раздел, в котором можно будет отслеживать перемещение Candy Jar. Чтобы получить дополнительную максимальную скидку, нужно поймать момент, когда мини-спутник будет пролетать над твоей страной (а акция рассчитана на покупателей в России, Испании, Франции, Италии, Португалии, Польше, Турции, ОАЭ и Бразилии), и сделать скриншот с камеры на Candy Jar. Впрочем, и снимок, сделанный в любой другой момент, тоже позволит сэкономить. Самого себя на них точно увидеть нельзя, но камера способна фотографировать с увеличением до городов, говорит представитель AliExpress Russia Антон Пантелеев. Полный оборот вокруг Земли Candy Jar совершит за 1,5 часа.

AliExpress каждый год проводит три распродажных дня: 28 марта — День рождения ретейлера, 29 августа — Неделя брендов и 11 ноября — Всемирный день шопинга. В Китае с 1990-х День холостяков — 11.11 символизирует одиноких людей. Потому за акцией закрепилось и такое название.

С каждым годом она набирает обороты. Порог продаж в $1 млрд AliExpress преодолевается всё быстрее: если в 2015-м эта цифра была зафиксирована через 12 минут, то в 2016-м — уже через шесть. В прошлом году за первые 11 секунд продаж «11.11» покупатели со всего мира потратили $15 млн, а за первый час — $8,6 млрд. Не отставали и россияне — уже менее чем через пять минут счет покупок шел на 100 млн рублей. Всемирный день шоппинга на маркетплейсах Alibaba Group уже обходит по суммам «черную пятницу» и «киберпонедельник». Для молодежи так называемого Generation AliExpress «11.11» можно считать более привлекательным, чем европейский «киберпонедельник» — больше всего во Всемирный день шоппинга скупают электронные гаджеты.

Ожидание и реальность

Несколько лет назад к AliExpess подступались осторожно, заказывая на пробу товары на смешные суммы. Со временем вошли во вкус. От мелких покупок перешли к смартфонам (это самый популярный среди россиян продукт во время распродаж) и, например, роботам-пылесосам. На YouTube тысячи роликов с обзорами-распаковками китайских товаров, многие из которых набирают по несколько миллионов просмотров. Отдельные каналы специализируются исключительно на обзорах продуктов с Ali, как его сокращено называют в соцсетях, будь то одежда, косметика или хозяйственные товары. Шутки про «ожидание — реальность» еще есть, но постепенно уходят в прошлое, вместо них тысячи заказов и отзывов у рекомендованных блогерами продавцов — во многом способствует этому и локализация — запуск маркетплейса Tmall. Рекомендацию продавцам делают и отзывы на самом сайте AliExpress. Активная обратная связь — одна из особенностей маркетплейса. Причем зачастую большинство комментариев — от русскоязычных покупателей.

Китайская компания старается улучшить условия для россиян. За последние годы она вложила по меньшей мере 2,5 млрд рублей в развитие логистики и IT-технологий в России. В сентябре «Почта России» заявила, что запустит новый маршрут доставки отправлений из Китая, что позволит вдвое сократить срок поступления товаров — пока в дальневосточные, уральские и сибирские регионы.

По данным исследования компании, порядка 40% покупателей из России (а всего их, как заявлял глава AliExpress в России Лю Вэй, порядка 20 млн человек) — молодежь. В основном она приобретает цифровую технику, используя мобильное приложение маркетплейса. В самой компании это связывают с тем, что она начала работать на российском рынке во время бума на навороченные смартфоны. Новые модели выходили одна за другой и были не по карману подросткам, которые тогда стали основной аудиторией AliExpress из-за своей привычки покупать через мобильное приложение. Поэтому те активно пробовали малобюджетные китайские модели от таких производителей, как Huawei и Xiaomi. Тогда они казались рискованным выбором. Сейчас у этих брендов есть фирменные точки продаж в российских офлайновых ТЦ, а их товары соседствуют в рейтингах со смартфонами таких производителей, как корейская Samsung и японская Sony.

Чудеса и светофоры

Китайские бренды сейчас проходят тот же путь, что и корейские, а также японские производители. Японские товары отнюдь не всегда считались эталоном качества — после Второй мировой войны производство в стране резко упало. Однако уже в 1949-м там приняли закон о промышленной стандартизации, который впоследствии позволил предприятиям набрать обороты. Вместе с этим распространялся культ потребителя, и промышленность сосредоточилась на качестве. Через десятилетие настали так называемые золотые шестидесятые — «японское экономическое чудо». Еще 10 лет — и японские товары оказались в тройке мировых производителей в самых разных отраслях. Прочное место на рынке заняли произведенные там машины, суда, радиоприемники, фотоаппараты и множество других товаров.

Позднее тот же путь проделала Южная Корея, перенаправив свою экономику с аграрного сектора на промышленность. По данным Всемирного банка, по итогам 2017 года она заняла 12-е место в рейтинге экономик мира, Япония — на третьем. Оба случая — про направленность производства на экспорт. За более чем полвека продажа товаров за рубеж в Южной Корее увеличилась в 7 тыс. раз. Доходы от экспорта составляют порядка половины ВВП страны.

В последние годы Южная Корея — один из главных поставщиков технологичной продукции. Уже в 2014-м она принесла компаниям страны более $130 млрд. У Китая свои лидеры в этой области. Бренды Huawei, Xiaomi и OPPO называют основными поставщиками смартфонов в мире после Apple и Samsung. В России их преимущество в том, что первое Generation AliExpress выросло вместе с ними и покупало их продукты, даже когда их использование требовало дополнительных манипуляций с той же прошивкой.

Постепенно продукция зарекомендовала себя и среди старшего поколения. Продукты с китайского маркетплейса можно встретить на улице — в Липецке недавно, например, наткнулись на светофор c AliExpress.

Российский Али

Компания вкладывается не только в логистику, но и в IT-инфраструктуру на территории России. Незадолго до Всемирного дня шоппинга открылся новый дата-центр в Москве. Инвестиции оценивались в $30 млн. «Вложения в открытие нового центра — это наши обязательства перед клиентами в России для развития новых сервисов, улучшения существующих систем», — говорит IT-директор AliExpress Донгбай Гуо. Другая торговая площадка Alibaba — Tmall — откроет распределительный центр в Москве, чтобы побыстрее обрабатывать заказы.

Китайская корпорация нацелена и на то, чтобы привлечь на площадку российских продавцов. Помимо давно работающих на площадке AliExpress брендов, к акции «11.11» присоединились отечественная компания по производству товаров для детей Lucky Child, «Фрутоняня», магазин одежды «Модис».

«Мы считаем, что российским продавцам нужно больше экспортировать, это поможет российской экономике. Пока это небольшой проект. Мы будем продавать российские товары в Китае, где у нас 550 млн пользователей, и речь идет о нескольких десятках довольно популярных производителей», — рассказывал в интервью РБК глава AliExpress в России Лю Вэй.

После Восточного экономического форума – 2018 стало известно, что Alibaba Group совместно с Mail.ru, «Мегафон» и Российским фондом прямых инвестиций создадут совместное предприятие AliExpress Russia. Так, маркетплейсы станут ближе и понятнее аудитории российских соцсетей. А это, как рассчитают в корпорации, поможет сделать сервис еще удобнее и понятнее для россиян.