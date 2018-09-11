Прямой эфир
Сюжет:

Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и РФПИ создадут AliExpress Russia

0
Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ​договорились о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Об этом было объявлено на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Новая компания получила имя AliExpress Russia. Основной долей акций (48%) будет владеть Alibaba, 24% получит «Мегафон», 15% — Mail.Ru и 13% достанется РФПИ. В СП войдут активы Alibaba в России и ее трансграничные операции (включая AliExpress и российскую b2c-площадка Tmall), а также принадлежащий Mail.ru Group маркетплейс Pandao. 

Как указывает газета «Коммерсант», в результате сделки AliExpress Russia получит доступ к аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх (всего порядка 100 млн человек). При этом участники СП декларируют, что новая компания поддержит малый и средний бизнес в России через доступ к «экосистеме, позволяющей местным предпринимателям продавать товары в своей стране и за рубежом».

По словам двух источников РБК, близких к участникам будущего игрока e-commerce, «у сторон по-прежнему много вопросов для согласования — всё находится в процессе обсуждения». Собеседники издания пояснили, что у сторон есть «ряд принципиальных моментов», о которых они пока не договорились. Среди них — конкуренция между активами, уровень доступа китайцев к инфраструктуре и другое. 

Ранее сообщалось, что основатель и глава китайской Alibaba Джек Ма через год покинет свой пост. Он передаст свои полномочия гендиректору Дэниэлу Чжангу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
AliExpress опровергла сообщения о массовых блокировках пользователей из РФ
Mail.ru готова обсудить с Госдумой декриминализацию статей о репостах

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017