Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и РФПИ создадут AliExpress Russia

Китайская Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ​договорились о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Об этом было объявлено на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Новая компания получила имя AliExpress Russia. Основной долей акций (48%) будет владеть Alibaba, 24% получит «Мегафон», 15% — Mail.Ru и 13% достанется РФПИ. В СП войдут активы Alibaba в России и ее трансграничные операции (включая AliExpress и российскую b2c-площадка Tmall), а также принадлежащий Mail.ru Group маркетплейс Pandao.

Как указывает газета «Коммерсант», в результате сделки AliExpress Russia получит доступ к аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх (всего порядка 100 млн человек). При этом участники СП декларируют, что новая компания поддержит малый и средний бизнес в России через доступ к «экосистеме, позволяющей местным предпринимателям продавать товары в своей стране и за рубежом».

По словам двух источников РБК, близких к участникам будущего игрока e-commerce, «у сторон по-прежнему много вопросов для согласования — всё находится в процессе обсуждения». Собеседники издания пояснили, что у сторон есть «ряд принципиальных моментов», о которых они пока не договорились. Среди них — конкуренция между активами, уровень доступа китайцев к инфраструктуре и другое.

Ранее сообщалось, что основатель и глава китайской Alibaba Джек Ма через год покинет свой пост. Он передаст свои полномочия гендиректору Дэниэлу Чжангу.