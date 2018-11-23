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США призвали союзников отказаться от использования техники Huawei

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Фото: Global Look Press/Zhang Fan
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Американское правительство призвало стран-союзников по всему миру прекратить использовать оборудование китайского производителя Huawei. В США компанию подозревают в скрытом шпионаже.

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По данным The Wall Street Journal, представители администрации президента США Дональда Трампа проинформировали о возможных утечках коллег и поставщиков интернет-услуг в таких странах, как Германия, Италия и Япония.

Как отмечают журналисты, особые опасения в Белом доме вызывает использование техники Huawei в странах с американским военным присутствием. По данным источников издания, Вашингтон даже готов выплатить союзникам компенсации за отказ от использования «ненадежного» оборудования.

25 октября официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чунинг предложила президенту США Дональду Трампу начать пользоваться смартфонами китайской компании Huawei, отреагировав таким образом на обвинения в том, что китайские спецслужбы прослушивают его iPhone.

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