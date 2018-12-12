Финдиректора компании Huawei выпустят под залог

Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в Канаде, выпустят под залог и экстрадируют в США. Такое решение принял Верховный суд провинции Британская Колумбия 12 декабря, сообщает Global News.

Сумма залога составляет 10 млн канадских долларов ($7 млн), из которых 7 млн ($5,2 млн) должны быть выплачены наличными.

Также Ваньчжоу должна предоставить не менее пяти поручителей. Адвокат финдиректора Huawei предложил выступить в данном статусе бывшим коллегам своей подзащитной и риелтору ее супруга.

При этом женщина будет освобождена, если США не запросят ее экстрадиции в течение 60 дней, то есть до 8 января 2019 года.

46-летняя Мэн Ваньчжоу является дочерью основателя Huawei, финансовым директором компании и заместителем председателя правления. Она была задержана в аэропорту Ванкувера 1 декабря, Вашингтон ее обвиняет в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Финдиректор компании своей вины не признала, а 9 декабря попросила освободить ее из-под стражи из-за ухудшения состояния здоровья.

По данным СМИ, за последние 11 лет женщина имела семь паспортов благодаря постоянной смене имен.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание Мэн Ваньчжоу грубым нарушением прав человека и сделало представление США и Канаде, пишет «РИА Новости».