Прямой эфир

Финдиректора компании Huawei выпустят под залог

0
Фото: REUTERS/Jane Wolsak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в Канаде, выпустят под залог и экстрадируют в США. Такое решение принял Верховный суд провинции Британская Колумбия 12 декабря, сообщает Global News.

Сумма залога составляет 10 млн канадских долларов ($7 млн), из которых 7 млн ($5,2 млн) должны быть выплачены наличными.

Также Ваньчжоу должна предоставить не менее пяти поручителей. Адвокат финдиректора Huawei предложил выступить в данном статусе бывшим коллегам своей подзащитной и риелтору ее супруга.

При этом женщина будет освобождена, если США не запросят ее экстрадиции в течение 60 дней, то есть до 8 января 2019 года.

46-летняя Мэн Ваньчжоу является дочерью основателя Huawei, финансовым директором компании и заместителем председателя правления. Она была задержана в аэропорту Ванкувера 1 декабря, Вашингтон ее обвиняет в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Финдиректор компании своей вины не признала, а 9 декабря попросила освободить ее из-под стражи из-за ухудшения состояния здоровья.

По данным СМИ, за последние 11 лет женщина имела семь паспортов благодаря постоянной смене имен.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание Мэн Ваньчжоу грубым нарушением прав человека и сделало представление США и Канаде, пишет «РИА Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За финдиректора Huawei предложили залог в $15 млн
Неизвестные попытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017